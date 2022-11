Medicina territoriale: l'Iss cerca nuovi medici. Verso una "riforma dei servizi"

In un periodo complesso per la sanità, vista la carenza generalizzata di medici, l'Iss punta ad attrarre nuove professionalità. Emesso il bando internazionale per l'assunzione a tempo indeterminato di medici di Medicina generale. Quello delle cure primarie è ormai da tempo un settore al centro delle attenzioni, e delle critiche, di pazienti e cittadini. Il bando scadrà il 2 dicembre e potranno partecipare medici anche oltreconfine. Le graduatorie – dalle quali attingere in caso di necessità - dureranno due anni.

Ottimista il direttore generale dell'Iss, Francesco Bevere. “Ci aspettiamo – afferma – lo stesso successo che hanno avuto altri bandi emessi recentemente”. Per la Medicina territoriale Bevere prospetta, per i prossimi mesi, “l'avvio concreto di una riforma” dei relativi servizi, con lo scopo di “sostenere i bisogni di salute dei cittadini” e, allo stesso tempo, sviluppare sempre maggiori professionalità con l'uso di tecnologia e telemedicina. Proprio sulla medicina territoriale, sottolinea il direttore generale, “il Governo ha investito molto”.

Diversi gli ambiti di lavoro di chi vincerà il concorso: i dottori di questo settore sono impiegati, ad esempio, nei centri per la salute, si occupano di vaccinazioni, patenti, assistenza medica nelle Rsa e di sanità pubblica. In parallelo, arrivano nuove intese in campo sanitario e socio-sanitario. Il Congresso di Stato ha infatti approvato il testo dell'accordo di collaborazione tra San Marino e la Regione Campania. Prossimi passaggi: la sottoscrizione e l'avvio dell'iter.