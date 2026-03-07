SAN MARINO Medio oriente: arrivati in Repubblica i sammarinesi bloccati nel golfo La Segreteria di Stato per gli affari esteri comunica che tutti i cittadini sammarinesi e i loro familiari che erano di ritorno dagli Emirati Arabi Uniti sono rientrati nella giornata odierna in Italia.

Sono tornate in Repubblica le prime coppie di turisti sammarinesi che si trovavano in vacanza nei pasi del golfo allo scoppio del conflitto tra USA, Israele e Iran. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri comunica che tutti i cittadini sammarinesi e i loro familiari che erano di ritorno dagli Emirati Arabi Uniti sono rientrati nella giornata odierna in Italia, nell’ambito delle operazioni di rientro coordinate dal Dipartimento Affari Esteri e tramite la riprogrammazione dei voli da parte delle agenzie di viaggio che assistevano i cittadini coinvolti. Allo stato attuale, aggiunge la Segreteria di Stato, non risultano più cittadini sammarinesi presenti per motivi turistici negli Emirati Arabi Uniti, in Qatar, e in generale nelle zone del Golfo colpite, di cui sia stata segnalata la presenza alle Autorità della Repubblica.

"Appena arrivati - racconta Cesare Ceccoli - noi non ci siamo nemmeno resi conto di quello che era successo, è stato comunicato dopo. La paura con il passare delle ore è anche aumentata perché si sentivano dei boati, esplosioni, si vedeva del gran fumo nero verso la città, dalla nave si notava questo. Eravamo anche in apprensione per i familiari e gli amici che sono a casa, perché poi magari arrivano delle notizie che noi non sapevamo. Per il resto diciamo che sulla nave eravamo in una bolla sicura, il comandante ci rassicurava su tutto". "Come diceva mio marito - aggiunge Cristina Bianchi - all'interno della nave il clima era abbastanza tranquillo; fino all'ultima sera, quando il comandante ha proprio annunciato al megafono di non uscire neanche sull'esterno della nave sul ponte. Che avrebbero chiuso il ponte esterno e quindi da lì abbiamo capito che le cose stavano nuovamente peggiorando".

"Ti trovi in una situazione, in delle cose che le vedi in televisione e la vivi realmente sulla tua pelle - racconta Vincenzo Andreini - si rimane molto male, si ha molta paura. Poi pensi anche a casa, ai genitori, ai figli che sono molto preoccupati, ti chiamano, ma dove siete, cosa vi sta succedendo?". "Per noi è stata una rassicurazione - aggiunge Stefania Beccari - il fatto di dover partire così in pochi minuti e siamo contenti di essere qua, a casa, è andato tutto bene".

Nel servizio le interviste a Cesare Ceccoli, Cristina Bianchi, Vincenzo Andreini e Stefania Beccari

