Medio Oriente: autorità sammarinesi costantemente in contatto con i cittadini nelle aree dell'escalation Segreteria e Dipartimento Esteri stanno moltiplicando gli sforzi. Due sammarinesi rientrati dalla Giordania. Già contattati, fra gli altri, 4 cittadini fermi a Dubai

“Siamo in contatto con molti sammarinesi nell'area del Golfo – rivela il Segretario agli Esteri Beccari -. Oggi sono di rientro due sammarinesi dalla Giordania”. Erano in vacanza, sarebbero atterrati nel pomeriggio a Fiumicino. Costante il supporto delle Istituzioni ai concittadini sorpresi in Medio Oriente dal deflagrare del conflitto.

Attivata una sorta di unità di crisi; composta da funzionari della Segreteria e del Dipartimento Esteri, in coordinamento con i diplomatici accreditati nei Paesi coinvolti. Fondamentale però che chi si trovi in quelle aree segnali tempestivamente la propria presenza all'indirizzo e-mail viaggiareinformati@esteri.sm, e si registri tramite l'app “Viaggiare Sicuri” e sul portale www.dovesiamonelmondo.it. E ciò per consentire un rapido contatto da parte delle Autorità.

“I Piccoli Stati – sottolinea Beccari - hanno vantaggi e svantaggi; nel senso che magari hanno meno mezzi, però poi hanno la filiera più corta, il contatto con i cittadini è più facile. Riusciamo obiettivamente a mappare in maniera migliore gli spostamenti".

Ricordati in una nota una serie di contatti utili; quelli del Dipartimento Esteri (viaggiareinformati@esteri.it / 0549 885400), delle Ambasciate presso gli Emirati Arabi Uniti (amb.eau@gov.sm) ed il Qatar (amb.qatar@gov.sm), oltre ovviamente alla Centrale Operativa interforze (0549 888888) sempre attiva. Oggi peraltro un incontro di coordinamento. Quanto ai cittadini in quelle aree la raccomandazione è limitare al massimo gli spostamenti, e in generale attenersi scrupolosamente alle disposizioni delle Autorità locali. Al momento ancora chiusi – ricorda il Segretario Beccari – gli spazi aerei di Emirati e Qatar.

Già contattate fra gli altri 2 coppie di sammarinesi ferme per ora a Dubai, dove si erano recate in vista di una crociera nel Golfo. La nave sarebbe dovuta salpare ieri sera per Doha, poi lo stop. I 4 avrebbero assistito, nel frattempo, all'abbattimento di droni da parte della contraerea.



Nel video l'intervista a Luca Beccari, Segretario di Stato agli Affari Esteri

La nota della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri



