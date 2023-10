Medio Oriente, creata zona cuscinetto, Gaza allo stremo

"Lo spettro della morte incombe su Gaza", le parole che il capo dei soccorsi d'emergenza delle Nazioni Unite affida a tweeter emerge disperazione e impotenza per un conflitto degenerato in crisi umanitaria. Scaduta la tregua, Gaza è allo stremo Sono almeno 2.450 i palestinesi uccisi dagli attacchi di Israele, secondo la mezzaluna rossa. L'esercito israeliano ha continuato il bombardamento aereo sulla Striscia di Gaza, ma anche al confine con il Libano e su Aleppo. Colpite strutture di Hezbollah, mentre si attende l'avvio di un'operazione di terra su larga scala nella Striscia, per occupare la zona del nord, mentre l'esodo prosegue.

Decine di veicoli militari sono mobilitati vicino al confine di Gaza, l’esercito darà il via a “operazioni militari significative" solo dopo che i civili avranno lasciato Gaza:ha detto il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane. Non si fermano gli sforzi diplomatici americani per evitare che il nuovo conflitto si allarghi, verosimile dopo che Teheran si è detta pronta ad intervenire Mosca ha chiesto voto Onu su risoluzione per cessate il fuoco e l'Egitto non ha aperto il varco a cittadini Usa in fuga. Anche l'Unione europea prende una posizione: Israele si difenda in linea con il diritto internazionale umanitario.

In un comunicato RETE invita le istituzioni di San Marino a farsi promotrici di iniziative che pongano la Repubblica come sede imparziale e permanente per la costruzione di un dialogo di pace.

