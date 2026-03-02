Medio Oriente: una dozzina i sammarinesi bloccati nel Golfo "La situazione cambia di ora in ora" sottolinea l'Ambasciatrice Alessandra Albertini

Costante il supporto delle Istituzioni ai concittadini, almeno una dozzina, sorpresi in Medio Oriente dal deflagrare del conflitto. Confermato il rientro di 2 sammarinesi dalla Giordania questa mattina alle 5. Ci sono ancora due cittadini in Qatar in attesa che venga riaperto lo spazio aereo. Sono attualmente in hotel. Altre due coppie sono ferme per ora nel porto di Dubai, dove si erano recate per una crociera di una settimana nel Golfo. La nave sarebbe dovuta salpare sabato sera per Doha, poi lo stop. I 4 avrebbero sentito, questa mattina una esplosione in lontananza. Ieri avrebbero assistito all'abbattimento di droni da parte della contraerea.

"Adesso noi al momento siamo in rada al porto di Dubai, quello che posso dire è che in questi giorni abbiamo sentito diverse esplosioni e visto anche delle nuvole di fumo in lontananza - spiega Cesare Ceccoli - noi stiamo bene perché sulla nave non ci manca niente, siamo solo in attesa di sapere ulteriori sviluppi. C'è stato comunicato che la crociera era stata sospesa sino a nuove disposizioni da parte delle autorità marittime e civili".



Sul Titano continua a lavorare una sorta di unità di crisi; composta da funzionari della Segreteria e del Dipartimento Esteri, in coordinamento con i diplomatici accreditati nei Paesi coinvolti. "La situazione cambia di ora in ora" sottolinea l'Ambasciatrice Alessandra Albertini che rinnova l'invito a chi si trovi in quelle aree a segnalare tempestivamente la propria presenza all'indirizzo e-mail viaggiareinformati@esteri.sm, e a registrarsi tramite l'app “Viaggiare Sicuri” e sul portale www.dovesiamonelmondo.it. E ciò per consentire un rapido contatto da parte delle Autorità. Ricordati in una nota una serie di contatti utili; quelli del Dipartimento Esteri (viaggiareinformati@esteri.it / 0549 885400), delle Ambasciate presso gli Emirati Arabi Uniti (amb.eau@gov.sm) ed il Qatar (amb.qatar@gov.sm), oltre ovviamente alla Centrale Operativa interforze (0549 888888) sempre attiva.

Nel video l'intervista a Cesare Ceccoli

