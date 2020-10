Medis: a San Marino la Scuola internazionale per affrontare le emergenze Dal presidente del Cemec una previsione su come potrebbe andare l'inverno sul fronte Covid

San Marino come punto di riferimento per affrontare le grandi emergenze. Medici, psicologi, esperti di comunicazione, volontari e altre figure si sono confrontate nel primo workshop per organizzare la “Medis”: una nuova scuola di formazione internazionale che, tra gli scopi, ha quello di diventare una realtà utile a tutti i Paesi aderenti all'Accordo sui Rischi maggiori del Consiglio d'Europa. Al centro dell'organizzazione il Cemec, Centro europeo per la medicina delle emergenze e delle catastrofi.

Il progetto è nato ufficialmente con il protocollo d'intesa firmato lo scorso gennaio da cinque Paesi: San Marino, Russia, Ucraina, Malta e Slovacchia. A Borgo Maggiore, dopo una prima fase di lavoro, a cui hanno preso parte anche rappresentanti di Governo e istituzioni, si è passati all'interazione in gruppi di esperti.



Nel servizio, le interviste a Enrico Bernini Carri (presidente Cemec) e ad Andrea Belluzzi (segretario di Stato Istruzione)

