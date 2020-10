"Medis": a San Marino primo workshop per la Scuola internazionale per gestire le maxi emergenze

Una scuola di formazione internazionale per affrontare le maxi emergenze: si chiama "Medis" e a San Marino è in corso il primo workshop per la sua organizzazione a cui partecipano un centinaio di esperti e oltre 500 professionisti on-line. Organizzatore il Cemec, Centro europeo per la medicina delle emergenze e catastrofi, dipendente dal Consiglio d'Europa. Sanitari, economisti, psicologi e altri esperti saranno impegnati per tutta la giornata in momenti di confronto a Borgo Maggiore. Un evento al quale partecipano anche rappresentanti del Governo e delle istituzioni sammarinesi. L'obiettivo è avere una scuola di riferimento per tutti i paesi aderenti all'"Accordo sui rischi maggiori" del Coe. La nascita è stata sancita da un protocollo tra i cinque Stati fondatori: San Marino, Russia, Ucraina, Malta, Slovacchia.