Meeting: 150 eventi e 600 relatori, a Serravalle la presentazione del programma

Nel video l'intervista a Marco Aluigi, Vicedirettore Meeting

La 46ª edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli, dal 22 al 27 agosto a Rimini, sceglie di ispirarsi ai Cori da "La Rocca" di Eliot per rifondare la pace nell'incontro, perchè il meeting è questo: un luogo che propone novità di vita che hanno iniziato a cambiare la realtà. E le fa incontrare a tutti. Il programma è stato presentato ieri sul Titano a Serravalle, nelle iniziative legate al ricordo di don Peppino. Tre serate organizzate dal Centro Sociale S. Andrea con la Cooperativa culturale Il Sentiero.

"C'è bisogno di amicizia fra i popoli in un momento come questo, dove il mondo intero è un po' in fiamme e quindi anche col titolo che abbiamo scelto per questa edizione, "Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi" crediamo che ci sia la possibilità di costruire, costruire relazioni positive, tornare a parlare ma soprattutto a praticare la pace, la pace nei rapporti familiari, di lavoro, nei vari luoghi dove l'umanità tutta è impegnata" spiega Marco Aluigi, Vicedirettore e responsabile convegni del Meeting per l’amicizia fra i popoli.

150 incontri, 600 relatori, quasi venti mostre e un uguale numero di spettacoli. L'apertura il 22 agosto con "Madri per la pace", un incontro che vedrà confrontarsi una mamma musulmana e una una mamma israeliana i cui figli sono stati vittime del conflitto, divenute amiche e parte dell'associazione "Parent Circle". Un'attenzione particolare sarà data all'educazione, con convegni sull'intelligenza artificiale in ambito didattico ("IA a scuola. Dialogo e co-costruzione di senso?", 24 agosto), la libertà educativa ("Educazione libera, scuola autonoma", 23 agosto) e la formazione dei giovani ("I giovani e la sfida della formazione", 26 agosto), con la partecipazione del Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Un incontro "Giovani oggi, cittadini domani: quali contenuti per la scuola?" (26 agosto) e uno su "ansiosi o assettati giovani alla ricerca di un senso" (27 agosto) approfondiranno le sfide delle nuove generazioni. Il Meeting si confronterà con temi di pace internazionale, come dimostrato dalla presenza di un sopravvissuto alle bombe atomiche dal Giappone e dal vicario apostolico di Aleppo in Siria, per parlare di libertà religiosa e della comunità cristiana. Ampio spazio sarà dedicato all'Europa, con la presenza della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, del Segretario di Stato di San Marino Luca Beccari, di Mario Draghi ed Enrico Letta, e del vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Fitto, per riflettere sul ruolo e le prospettive dell'Europa nel mondo attuale.

Gli spettacoli includeranno "THE ROCK" con Sergio Castellitto (22 agosto), "LA FREGATURA DI AVERE UN’ANIMA" con Giacomo Poretti (23 agosto), un concerto dei The Sun (24 agosto), "LE CONFESSIONI DI S. AGOSTINO" con Alessandro Preziosi (26 agosto) e la V edizione del Meeting Music Contest (26 agosto).

