PARTECIPAZIONI ISTITUZIONALI Meeting 2021, si entra solo con Green pass: San Marino presente con un proprio stand I Capitani Reggenti saranno in visita lunedì 23 agosto; domenica 22 il Segretario di Stato agli Esteri nel panel col ministro Luigi Di Maio

Dopo la parentesi dello scorso anno al Palacongressi di Rimini, resasi necessaria per contingentare al massimo le presenze a causa della pandemia, quest'anno il Meeting torna alla Fiera dal 20 al 25 agosto. Un ingresso che sarà riservato ai possessori di Green pass, come stabilito dai decreti italiani che impongono il certificato verde anche per partecipare a convegni, fiere e manifestazioni di vario genere. Bisognerà scaricare l'app “MeetingRimini” per registrarsi e inserire il numero di Green pass. Chi volesse partecipare da San Marino, avendo compiuto il proprio ciclo vaccinale, dovrà ricordare di essere esentato da quest'obbligo, fino al 15 ottobre.

La Repubblica però torna a sua volta al Meeting con un suo stand, che ospiterà una serie di iniziative e di incontri coi vari relatori, guidata dalla Segreteria di Stato agli Affari Esteri, in collaborazione con altre Segreterie di Stato e con San Marino Innovation. I Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini saranno in visita ufficiale in Fiera e allo stand sammarinese nel pomeriggio di lunedì 23 agosto. La partecipazione istituzionale del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari avverrà il giorno prima, domenica 22 agosto, nel panel del programma ufficiale dal titolo “Istituzioni internazionali e multilateralismo alla prova in tempo di Covid”, panel al quale parteciperanno anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, l'imprenditrice Emma Marcegaglia, coordinati dal presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: