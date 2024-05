Meeting 2024: al via con piece teatrale 'Chi sei tu? La Sfida di Gerusalemme

Il meeting di Rimini porterà un messaggio di pace già dal primo giorno con la piece teatrale 'Chi sei tu? La Sfida di Gerusalemme' in programma al 'Galli' nelle serate del 20 e 21 agosto. Si tratta di una produzione originale tratta dall'opera dello scrittore francese Éric-Emmanuel Schmitt, protagonista Ettore Bassi, con la regia di Otello Cenci. 'Se non siamo alla ricerca dell'essenziale, allora cosa cerchiamo? è il titolo e la domanda che si pone la kermesse che ha presentato al Teatro 'Galli' di Rimini, le mostre, gli spettacoli, il Villaggio ragazzi e la Cittadella dello Sport dell'edizione 2024 che si svolgerà nella città romagnola dal 20 al 25 agosto. Sempre al 'Galli' andranno in scena gli spettacoli 'Acqua' di Giovanni Maddalena, Nicola Abbatangelo e Giampiero Pizzol; 'Fra. San Francesco, la superstar del Medioevo" di e con Giovanni Scifoni mentre il 24 agosto si esibirà al pianoforte Ramin Bahrami, tra i più acclamati esecutori del repertorio bachiano. Quanto alle mostre i temi saranno la storia dei giubilei in vista del Giubileo del 2025; l'opera del fotografo statunitense Curran Hatleberg; l'opera del pittore americano William Congdon e l'opera letteraria dello scrittore svedese Premio Nobel, Pär Lagerkvist. Altre mostre presenteranno l'attualità di Alcide De Gasperi; la storia dei coniugi austriaci Franz e Franziska Jägerstätter e la tregua di Natale sul fronte occidentale nel Natale del 1914. Un'altra mostra presenterà iniziative sociali nella società civile russa di oggi mentre altre due saranno dedicate alla rinascita dei borghi italiani e alla Fondazione Progetto Arca di Milano. Un'esposizione sarà dedicata alla vita del Servo di Dio Enzo Piccinini, medico modenese carissimo al pubblico del Meeting mentre la mostra scientifica, a cura dell'Associazione Euresis, avrà a tema le speciali condizioni emerse nell'evoluzione dell'Universo che rendono possibile la vita sul nostro pianeta. La Terra Santa infine sarà al centro di un'esposizione sulle due basiliche della Trasfigurazione sul monte Tabor e del Getsemani mentre una mostra sulla Fuga in Egitto presenterà i luoghi dove è passata la Sacra Famiglia e che sono oggetto di una devozione che unisce cristiani e musulmani. Sul versante logistico, infine gli spazi espositivi aumentano di oltre 6.000 mq rispetto all'edizione 2023, i posti per la ristorazione sono stati portati a 5.000, la libreria occuperà 1.000 metri quadrati e le aziende partner saranno 130. Nel video l'intervista ad Emmanuele Forlani, direttore del Meeting.