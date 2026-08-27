Meeting 2026, il bilancio: 900mila presenze e la storica visita di Leone XIV

Novecentomila presenze, 150 incontri, 26 tra mostre e spettacoli, 3.300 volontari. Sono i numeri del Meeting di Rimini 2026, che si è chiuso mercoledì. Un’edizione da record, ma anche destinata a restare nella storia con la visita di Papa Leone XIV, il secondo Pontefice a partecipare alla kermesse di Comunione e Liberazione dopo Giovanni Paolo II nel 1982. “Una grande festa che ha superato tutte le nostre aspettative”, l'ha definita il presidente della fondazione Meeting, Bernhard Scholz, “abbiamo potuto accogliere il Santo Padre con gratitudine ma prima ancora ci siamo sentiti accolti da lui”.

E proprio alle parole di Prevost, che nel suo discorso ha chiesto di impegnarsi per un futuro vissuto “come una promessa, non una minaccia”, si ispira il titolo e il tema della 48esima edizione, dal 20 al 25 agosto 2027: “Pionieri coraggiosi per custodire l’umano”. Anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha ringraziato tutti gli uomini e le donne che hanno reso possibile il Meeting di quest’anno: “La storica visita di Leone XIV ha dato metro e misura a un dibattito altissimo e concreto, con un messaggio potente, ben al di sopra dei confini nazionali”, scrive in una nota.

Così come oltre i confini ha guardato anche l’incontro che ha chiuso l’evento, uno dei più attesi in assoluto: il dialogo con i giovani del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme. Toccante il suo racconto della situazione in Cisgiordania, definita ormai “terra di nessuno” a causa delle continue aggressioni dei coloni ai danni della popolazione palestinese. Ma il pensiero è anche a Gaza, dove la richiesta alla diplomazia internazionale è quella di aiutare i bambini a ritrovare, nonostante la devastazione, una parte di normalità.







