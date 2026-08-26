Meeting, Beccari al panel su AI ed Europa: "Investire nei data center per essere competitivi"

L’intelligenza artificiale corre più veloce delle regole. E l’Europa si interroga su come non perdere la sfida della competitività, senza lasciare indietro l’uomo. Al Meeting di Rimini, nel panel “L'Europa della competitività al tempo dell'intelligenza artificiale” il confronto sul futuro tecnologico e industriale del continente, anche San Marino. Il segretario agli Esteri Luca Beccari nel suo intervento parte dalla condizione particolare del Titano: uno dei Paesi più piccoli del mondo, ma chiamato ad affrontare le stesse sfide dei grandi Stati. Non basta più puntare sulla fiscalità: oggi la competitività passa dal business environment, dalle infrastrutture e dall’energia a basso costo, indispensabile anche per alimentare i data center.

"Chi non investe in data center oggi - commenta Beccari - sostanzialmente si taglia fuori dal futuro, perché non avere le infrastrutture in grado di gestire l'elaborazione di grandi quantità di dati diventa sostanzialmente penalizzante".

E le sfide, sottolinea Beccari, non si possono affrontare da soli. Da qui la scelta di San Marino di guardare all’Unione europea, anche attraverso l’Accordo di associazione, considerato un’opportunità per il mercato e per lo sviluppo dell’economia.

Sul palco, Pina Picierno, vicepresidente dell'Europarlamento, richiama invece la necessità di una via europea all’intelligenza artificiale: non soltanto regole, ma capacità scientifiche e culturali, per evitare che le decisioni Ue dipendano da conoscenze prodotte altrove. Una sfida tecnologica, ma anche di sovranità. Con una priorità condivisa: nell’era delle macchine, l’uomo deve restare al centro.

Nel video l'intervista a Luca Beccari, segretario agli Esteri







