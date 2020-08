Meeting, nel tardo pomeriggio l'intervento del Segretario Beccari

Alle 19 di questo pomeriggio, il Segretario agli Esteri Luca Beccari interverrà al panel “Una nuova visione per l’Europa” del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli di Rimini. Si potrà seguire l'evento in streaming dal sito del Meeting. Introdotto da Bernhard Scholz, Presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, l’incontro vedrà la partecipazione di David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, Luciano Fontana, Direttore de Il Corriere della Sera e Maurizio Molinari, Direttore di Repubblica. Tema dell’incontro è l’identità dell’Unione europea nelle sue sfaccettature più controverse, nell’ottica di un futuro fondato sulla solidarietà tra i Paesi che si delinea sempre di più come l’unica strada percorribile.