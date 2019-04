Meeting OMS a San Marino: Michelotti, "Possiamo proporci come modello virtuoso"

“Un ambiente sano significa una popolazione più sana”. Così il Segretario di Stato al Territorio, intervenuto – nel pomeriggio – nel corso della sessione dedicata al tema dell'equità in ambito sanitario, e alle condizioni di vita nelle città. La Repubblica – ha detto Michelotti, davanti ad una platea altamente qualificata – “vuole diventare un modello di biodiversità attraverso il riassetto territoriale. Possiamo proporci come un modello virtuoso”. Ricordato allora il progetto “San Marino Bio”; ma anche l'azione nel campo del turismo accessibile. Tra i relatori alti funzionari dell'OMS ed il celebre architetto Stefano Boeri, cui è stata affidata l'elaborazione del Piano Regolatore di San Marino. I Piccoli Stati – ha affermato – "hanno un compito ben preciso. Sono luoghi che possono essere all'avanguardia nel prospettare a tutta l'Europa alcune soluzioni”. Sulla stessa linea Francesco Zambon: Coordinatore, per l'OMS, della “Small Countries Initiative”, della piattaforma dei Piccoli Stati. Presenti, ai lavori, ministri e delegati degli 11 Stati membri della Regione europea dell'OMS con popolazione inferiore ai 2 milioni di abitanti. Per il Titano il Segretario di Stato Santi, il Direttore dell'ISS Gualtieri. Al Kursaal – per questa sesta edizione del meeting - anche l'ambasciatore d'Italia Cerboni. L'evento – aperto dal Direttore Generale dell'OMS, e in sintonia con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite - si concluderà domani; prevista l'adozione di una dichiarazione dei Piccoli Stati.





