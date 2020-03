Meeting Rimini: dopo 27 anni Emilia Guarnieri lascia guida

Dopo 27 anni di presidenza e 40 di responsabilità condivisa, nei prossimi giorni, con il rinnovo del consiglio di amministrazione della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, Emilia Guarnieri lascerà la guida della manifestazione culturale. "Per me il Meeting di Rimini è stato ed è tuttora un'immensa avventura di libertà", dice. "Capisco che è il momento di lasciar andare ad altre mani, braccia e gambe questa cosa bella, ricca e tanto amata che ho vissuto", è il commento della presidente.

"Dico 'lasciar andare' e non 'abbandonare', è come con i figli: se gli vuoi bene, devi lasciarli andare". Il sentimento che contraddistingue questo momento è "soprattutto una grandissima gratitudine per tutto quello che ho avuto da questi quattro decenni, in termini di storia, di ricchezza di esperienza, di incontri. Mai avrei immaginato di poter incontrare tante esperienze dal mondo". "Anch'io sono sempre stata una volontaria del Meeting", racconta, "in questi quarant'anni abbiamo messo insieme in campo la bellezza dell'esperienza umana che abbiamo incontrato nell'amicizia di don Giussani, perché potesse diventare un luogo di incontro, libertà, dialogo e costruzione comune con tutti. L'appuntamento ora è al Meeting 2020, che avrà come titolo 'Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime'"