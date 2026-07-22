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Mela e Biscotto conquistano tutti: i piccoli pinguini di Cattolica hanno un nome

Quasi 9 mila voti online per scegliere i nomi dei due cuccioli di pinguino di Humboldt, già protagonisti dell'Acquario di Cattolica e simbolo della tutela di una specie vulnerabile

di Monica Fabbri
22 lug 2026

Hanno conquistato quasi 9 mila persone prima ancora di imparare a nuotare. Ora hanno anche un nome: Mela e Biscotto. Sono i due piccoli pinguini nati lo scorso maggio all’Acquario di Cattolica, protagonisti di un vero e proprio “battesimo” scelto dal pubblico attraverso un sondaggio online. Una partecipazione record che racconta l’affetto della community per questi due nuovi arrivati, figli di Becchetto e Piumina, entrambi nati a Cattolica e alla loro prima esperienza di cova. Mela e Biscotto si distinguono grazie alle fascette colorate sulle ali e, con il loro ancora morbido piumaggio grigio, stanno muovendo i primi passi in acqua. Nei prossimi mesi assumeranno la tipica livrea bianca e nera degli adulti e diventeranno ambasciatori della tutela del pinguino di Humboldt, specie originaria delle coste di Cile e Perù, classificata come vulnerabile. Ogni nuova nascita non è solo una storia da raccontare, ma una piccola speranza in più per il futuro della biodiversità.




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