Mela e Biscotto conquistano tutti: i piccoli pinguini di Cattolica hanno un nome

Hanno conquistato quasi 9 mila persone prima ancora di imparare a nuotare. Ora hanno anche un nome: Mela e Biscotto. Sono i due piccoli pinguini nati lo scorso maggio all’Acquario di Cattolica, protagonisti di un vero e proprio “battesimo” scelto dal pubblico attraverso un sondaggio online. Una partecipazione record che racconta l’affetto della community per questi due nuovi arrivati, figli di Becchetto e Piumina, entrambi nati a Cattolica e alla loro prima esperienza di cova. Mela e Biscotto si distinguono grazie alle fascette colorate sulle ali e, con il loro ancora morbido piumaggio grigio, stanno muovendo i primi passi in acqua. Nei prossimi mesi assumeranno la tipica livrea bianca e nera degli adulti e diventeranno ambasciatori della tutela del pinguino di Humboldt, specie originaria delle coste di Cile e Perù, classificata come vulnerabile. Ogni nuova nascita non è solo una storia da raccontare, ma una piccola speranza in più per il futuro della biodiversità.







