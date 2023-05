Melanoma day: visite extra all'ISS 11 e 12 maggio, dalle 14 alle 17

Maggio: mese della prevenzione dei tumori cutanei, con il melanoma che, tra i tumori maligni della pelle, è quello più aggressivo e figura come terzo tipo di cancro più comune nella popolazione con meno di 50 anni. 14900 nuovi casi in Italia nel 2020. A San Marino, nel 2022, 14 diagnosi (3 femmine e 11 maschi); sono stati 30 nel 2022 (12 femmine e 18 maschi).

“Sicuramente, è stata anche la pandemia da Covid, per cui molte persone sono arrivate con del ritardo negli esami – spiega la dermatologa Federica Bianchi – Però, rispetto ai 44 casi di melanoma avuti nel 2021-2022: negli ultimi 10-15 anni abbiamo una ventina di casi all'anno, quindi, facendo la media tra i due anni, fondamentalmente siamo rimasti nella media. Mi premeva sottolineare che la maggior parte di questi casi sono comunque forme precoci, forme in situ, il che vuol dire che il melanoma non ha avuto il tempo di invadere e sono stati presi in tempo”.

Fondamentale allora “riconoscerli nella fase iniziale, per prevenirne l'aggressività” – come ricorda anche il Direttore del Dipartimento Prevenzione, Angelo Barbato, che sollecita rispetto all'importanza dei controlli per tutti, guardano anche al fatto che i pazienti sono sempre più giovani, con una quota crescente nei quarantenni. “Si ribadisce l'importanza di svolgere un controllo periodico dei nei – prosegue la Bianchi - rivolto soprattutto alla popolazione adulta, ma è importante anche dall'adolescenza, perché sembra proprio che anche gli ormoni, la situazione ormonale possa influire negativamente sullo sviluppo dei nei”.

Accanto alla sensibilizzazione, l'ISS potenzia la prevenzione lanciando due giornate extra di visite specifiche sulla sorveglianza dei nei: 11 e 12 maggio, dalle 14 alle 17: “Giovedì e venerdì, io e la dottoressa Bellavista – dice ancora la Bianchi - ci occuperemo di fare alcune visite, proprio per dare risalto, dare importanza a questa problematica, rivolte a persone di fototipo chiaro, magari con tanti nei o che abbiano notato un recente cambiamento di alcuni nei”.

“Iniziativa importante - per il Direttore Generale, Francesco Bevere – che richiama lavoro di squadra, nell'attività di comunicazione e di prevenzione contro le malattie oncologiche. E annuncia trattative in corso con l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma per la realizzazione all'Ospedale di Stato di una “Melanoma Unit” in partnership con lo stesso IDI.

Nel video, l'intervista a Federica Bianchi, dermatologa

