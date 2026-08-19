SANITÀ Melanoma, risultati promettenti per il vaccino a mRNA di Moderna e Merck Lo studio di fase 3, condotto su oltre 1.100 pazienti, ha raggiunto gli obiettivi principali. La terapia è utilizzata in combinazione con l’immunoterapico Keytruda

Melanoma, risultati promettenti per il vaccino a mRNA di Moderna e Merck.

Nuovi risultati incoraggianti nella ricerca contro il melanoma. Il vaccino sperimentale a mRNA sviluppato da Moderna e Merck ha raggiunto gli obiettivi principali nel primo studio clinico di fase 3, segnando un passo importante verso una possibile nuova strategia terapeutica contro una delle forme più aggressive di tumore della pelle.

La sperimentazione ha coinvolto oltre 1.100 pazienti con melanoma ad alto rischio o in stadio avanzato, già sottoposti a un intervento chirurgico per la completa rimozione della massa tumorale. Il vaccino è stato somministrato insieme a Keytruda, farmaco immunoterapico di Merck già utilizzato nel trattamento di diversi tumori. Secondo quanto comunicato dalle aziende, la combinazione ha centrato gli obiettivi chiave dello studio e ha mostrato una riduzione del rischio di diffusione del tumore in altre parti dell’organismo.

I dati rafforzano inoltre i risultati positivi già emersi nella precedente sperimentazione di fase 2. Il trattamento sfrutta la tecnologia mRNA, la stessa piattaforma diventata nota con i vaccini contro il Covid-19, con l’obiettivo di stimolare il sistema immunitario del paziente a riconoscere e contrastare le cellule tumorali. La notizia ha avuto un effetto immediato anche sui mercati finanziari: nelle contrattazioni pre-market Moderna è arrivata a guadagnare il 102%, mentre le azioni Merck sono salite di oltre l’8%.



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