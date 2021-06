SAN MARINO DIGITALE Memorandum d'intesa: fra Amazon Web Services e il Titano una partnership nel segno dell'innovazione A sottoscrivere il documento il Segretario di Stato Fabio Righi ed il vice presidente delle politiche di innovazione globale in Amazon Paul Misener.

E' l'inizio di una operazione “incredibilmente innovativa”, ha detto il top manager di Amazon Paul Misener. Ambiziosi gli obiettivi dell'intesa firmata questa mattina al Begni, insieme al Segretario all'Industria: creare le premesse per una San Marino moderna e digitale, alimentata dal cloud computing. Già previsto, nel testo, l'avvio di 3 progetti pilota. Dopo la sottoscrizione del memorandum d'intesa, un evento di approfondimento aperto al pubblico al Kursaal, nell'agile ed informale schema del talk, condotto dall'Ambasciatore Francesco Lucio Bongarrà. Da Misener un annuncio importante: la volontà di portare in tutto il Mondo l'innovazione che verrà creata a San Marino; dove vede un forte potenziale. “Aiutateci a proiettarci 20 anni avanti rispetto al resto del Mondo”, ha detto Fabio Righi. Amazon – ha sottolineato - non si sostituirà al nostro tessuto socio-economico, ma lo aiuterà a crescere. Prioritaria – ha aggiunto - la “cultura”. Dal Segretario di Stato anche un commento, rispetto ad una questione annosa. “Candidandoci ad essere uno dei Paesi più avanzati al Mondo con l'aiuto di Amazon – ha detto -, credo che poi la consegna di pacchi diventi una cosa marginale e facilmente superabile”.

A chiudere la mattinata l'udienza della Reggenza a Palazzo; alla presenza di membri del Governo ed esponenti politici. Il Segretario Righi ha parlato della partnership come un “punto di svolta per il Paese”. “Saremo una famiglia”, ha detto dal canto suo il vice Presidente Global Innovation Policy in Amazon. I Capi di Stato hanno ricordato come la pandemia abbia ancor più evidenziato il valore strategico delle tecnologie digitali; un settore nel quale la Repubblica “può ambire a diventare un modello di innovazione”. Da qui l'importanza della collaborazione con Amazon Web Services, anche per attrarre nuovi investimenti, e stimolare l'innovazione in ogni ambito. Dai Capitani Reggenti anche un ringraziamento alla Console statunitense, per l'attenzione e la vicinanza mostrate al Titano. Ragini Gupta ha presenziato alla firma del memorandum e agli appuntamenti successivi. Grande la soddisfazione, da parte sua.

Nel servizio le interviste a Fabio Righi (Segretario di Stato Industria) e Paul Misener (Vice Presidente Global Innovation Policy in Amazon)

