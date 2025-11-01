#FOCUSALUTE Memoria che cambia: quando è solo l’età e quando invece è un segnale da non ignorare, secondo l’esperto Distrazioni, ripetitività, disorientamento: a volte è difficile distinguere il normale invecchiamento dai primi campanelli di una demenza. Ecco le differenze a cui prestare attenzione e quanto contano il ruolo della famiglia e la diagnosi precoce

Memoria che cambia: quando è solo l’età e quando invece è un segnale da non ignorare, secondo l’esperto.

Con l’aumento dell’età media cresce anche il numero delle persone che convivono con forme di demenza o declino cognitivo, condizioni che spesso si manifestano con segnali iniziali difficili da interpretare. Dimenticanze, cambiamenti di carattere o piccoli episodi di disorientamento possono essere scambiati per semplici effetti dell’invecchiamento, ma in alcuni casi rappresentano i primi campanelli d’allarme di una patologia in evoluzione. Riconoscerli tempestivamente è fondamentale per garantire una diagnosi precoce e un intervento adeguato, che può contribuire a rallentare il decorso della malattia e a migliorare la qualità di vita della persona e della sua famiglia. Ne abbiamo parlato con Marco Mario Trabucchi, già professore ordinario di Neuropsicofarmacologia all’Università di Roma Tor Vergata ed ex Presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria e dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria e direttore scientifico del Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia, tra i massimi esperti italiani di invecchiamento e disturbi cognitivi.



Professore, molte persone anziane diventano più distratte o ripetitive: quando si tratta di normale invecchiamento e quando invece può essere il segnale di demenza o di declino cognitivo?

Allora, alcuni segnali – come la perdita delle chiavi di casa o il dimenticare dove si è parcheggiata l’auto – possono essere assolutamente non preoccupanti. Quali sono invece i segnali che, a mio giudizio, diventano rilevanti?

Un primo segnale è quando i familiari dicono: “non è più lui”, “non è più lei”. C’è un cambiamento di carattere . Questo è un aspetto da sottolineare, perché è qualcosa di strano: “com'è possibile? era sempre allegro, adesso si chiude in sé stesso”; oppure “non era mai aggressivo, ora lo diventa”. Anche diventare noiosi o ripetitivi per una persona che era invece brillante, può essere un segnale iniziale. Non servono grandi cambiamenti, ma i familiari attenti lo notano come qualcosa di significativo.

Inoltre, c’è il momento in cui i problemi di memoria diventano più pressanti. La prima volta che una persona, tornando a casa, si perde su una strada che ha fatto centinaia di volte, e improvvisamente non riesce più a orientarsi: quello è un segnale importante.

Quando si sommano questi elementi – cambiamento di carattere e problemi significativi di memoria e orientamento – allora la situazione diventa rilevante e richiede attenzione, anche terapeutica, da parte della persona e della sua famiglia. È necessario che la persona si rivolga a un medico, superando le naturali difficoltà. Spesso la famiglia può essere portata a pensare: “non è niente, è l’età, aspettiamo”. Questo è un atteggiamento non approvabile: magari davvero non c’è nulla, ma il consulto con un medico competente serve anche a eliminare le preoccupazioni. Quindi, ci si deve sempre rivolgere a un medico. E se il medico di famiglia consiglia di aspettare io ritengo che non sia invece opportuno, poiché le cose non si risolveranno da sole.

Rivolgersi presto a uno specialista e avere una diagnosi tempestiva può rallentare la progressione della malattia?

Sì, si può rallentare. Ma soprattutto la persona ha diritto ad avere una diagnosi, anche perché così la famiglia è più tranquilla: può sapere se non c’è nulla, oppure se si tratta dell’inizio di una possibile demenza in evoluzione, un Mild Cognitive Impairment, cioè i primi segnali. In questo modo la famiglia è informata e si preoccupa di qualcosa di concreto, non di qualcosa di generico.



In casa, come possiamo comportarci con una persona che inizia a mostrare difficoltà di memoria o disorientamento?

La prima cosa è non drammatizzare, ma cercare di essere vicini alla persona, coinvolgendo anche il medico se necessario. Chi presenta questi primi segnali rischia di deprimersi: si rende conto che non è più come prima, che qualcosa sta cambiando. In questo momento la vicinanza della famiglia è fondamentale: deve essere una presenza non angosciante ma protettiva. La famiglia deve porsi come accompagnatrice: “C’è il medico che ti segue, ci siamo noi, affrontiamo insieme il problema”. È importante che la famiglia sia vicina senza tentare di fare diagnosi, senza dire: “oggi ti sei dimenticato che giorno è”, o “chi sono io?”. Meglio evitare di sottolineare gli errori: lasciare che le cose scorrano ed esprimere soltanto una vicinanza dolce.

Stile di vita, attività mentale, movimento: quanto contano davvero nella prevenzione del declino cognitivo e nel rallentamento di malattie come Alzheimer e Parkinson?

Tutto conta. La stimolazione mentale è importantissima, l’attività fisica è importante: tutto è molto, molto importante, anche se magari l’effetto è solo limitato. Però vale la pena fare tutto il possibile: seguire una dieta equilibrata, fare attività fisica, controllare la pressione, il diabete, ed adottare tutte le misure che possono rallentare, per quanto possibile, la comparsa della demenza.

[Banner_Google_ADS]













I più letti della settimana: