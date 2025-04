PROGETTO CROSSMEDIALE “Memorie dal Lavoro”: un viaggio tra storie, immagini e memoria collettiva Il progetto trova casa alla Pinacoteca San Francesco, dove è stata inaugurata l’omonima mostra fotografica, esposta fino al 4 maggio

Un affresco corale fatto di ricordi, emozioni e lotte per i diritti. Il progetto crossmediale “Memorie dal Lavoro”, presentato al Teatro Titano dalla Fondazione XXV Marzo, raccoglie e diffonde testimonianze orali sul mondo del lavoro sammarinese nella seconda metà del Novecento. L’iniziativa, patrocinata dalle Segreterie al Lavoro e all'Istruzione e Cultura, nasce dalla collaborazione con gli Istituti Culturali, Usmaradio e con il supporto della Cooperativa Titancoop. Le trentasette storie, raccolte e curate da Michele Chiaruzzi e disponibili online in formato podcast, racchiudono un patrimonio sonoro unico, frutto di un lavoro triennale condotto con rigore scientifico. “La rappresentazione di chi – aggiunge il segretario Bevitori – con tenacia e aspirazione ha contribuito alla crescita del Paese”.

"Un'esperienza che per noi è quasi ormai inconcepibile - commenta Chiaruzzi -, cioè questo lavorare come opera di solidarietà in atto. Per questo la modalità del podcast, per questo anche la modalità della fotografia e del racconto, per sollecitare l'arte di ascoltare queste esperienze. Ciò che è cambiato da quell'esperienza d'oggi è fondamentalmente la dignità del lavoro e la modalità di concepire questa dignità del lavoro come impresa individuale ma soprattutto come impresa sociale".

Il progetto trova casa alla Pinacoteca San Francesco, dove è stata inaugurata l’omonima mostra fotografica, esposta fino al 4 maggio. Le fotografie di Gabriele Mazza per l'esposizione ideata con Chiaruzzi e coordinata da Giacomo Lonfernini, ritraggono i protagonisti con uno sguardo diretto verso l’osservatore, instaurando un dialogo silenzioso ma profondo. Fotografie che parlano, perché sonorizzate da Usmaradio, e creano un'opera collettiva, che unisce voce, immagine e memoria, per raccontare la dignità e il valore del lavoro attraverso le esperienze di chi lo ha vissuto.

Nel video l'intervista a Michele Chiaruzzi, curatore progetto "Memorie dal Lavoro"

