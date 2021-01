BOLLETTINO DEMOGRAFICO Meno nascite, più morti: crollo del saldo naturale della popolazione di San Marino

Meno nascite, più morti: crollo del saldo naturale della popolazione di San Marino.

Nel 2020 sono nati 224 bambini a San Marino e sono morte 343 persone (92 in più rispetto allo scorso anno). Il saldo naturale sammarinese 2020, riportato dal bollettino dello stato civile, fa riflettere. Basti pensare che solo lo scorso anno le nascite sono state di più, 232, ed i decessi 251. Pandemia e lockdown non solo hanno inciso sul dato dei decessi, ma anche su quello di matrimoni ed unioni civili, che sono in calo (rispettivamente 91 e 29). Se la popolazione è aumentata di 53 unità è grazie all'immigrazione: 341 i nuovi arrivi in Repubblica.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: