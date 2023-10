SALUTE Menopausa e integratori naturali: alla Domus Medica un incontro sul tema Organizzato da Erba Vita

La menopausa porta con sé alcuni effetti indesiderati, contro i quali sin dagli anni '90 – quando si sviluppò una sensibilità al tema – la ricerca prova a trovare soluzioni. Inizialmente si trattava solo di prodotti farmacologici ormonali, ora esistono anche alternative naturali, approvate dai medici.

"Gli integratori che vengono da un progetto di ricerca - spiega Miriam Farinelli, direttore Uoc Ginecologia - possono trovare ampio spazio nel trattamento di tutti quei sintomi che affliggono la donna in menopausa, quindi vampate, insonnia e sindrome genitourinaria. Ogni donna è un caso a sé e va valutato. Il ginecologo è il medico di riferimento".

Gli integratori naturali dunque, se ben dosati, migliorano il benessere femminile delle donne in menopausa. A San Marino c'è chi si specializza anche in questo ambito. "Attraverso gli studi fatti in Erba Vita - commenta Alessia Valducci, chairwoman Valpharma Group - abbiamo preparato un prodotto per le donne in menopausa e pre menopausa che si chiama Happy age. Ha tre principi attivi. E' nuovo e non ci sono prodotti simili in commercio".

Nel video le interviste a Miriam Farinelli, direttore Uoc Ginecologia, e ad Alessia Valducci, chairwoman Valpharma Group



