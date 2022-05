Mensa di Città verso lo spostamento

Riorganizzazione, logistica e funzionale. È l'obiettivo al quale si lavora già da qualche tempo, per mantenere alta l'efficienza del servizio mensa e coprire, insieme, nuove esigenze di spazi da parte di altre strutture. Già diversi gli incontri tra i soggetti coinvolti - Segreterie alla Sanità e al Lavoro, Fondo Servizi Sociali e Camst Group.

Si parte da Città, per cui si fa concreto e più che mai vicino uno spostamento. I locali attualmente in uso, adiacenti la scuola superiore, sono stati individuati come ideali per accogliere nuove aule per i licei. Da settembre, quelle a disposizione non saranno più sufficienti, visto il boom di iscrizioni, aumentate di almeno il 30% in un anno. I lavori di ristrutturazione e adeguamento dovrebbero partire entro fine giugno. Mensa da spostare, allora, ma che resterebbe comunque in pieno Centro Storico, con già un paio di soluzioni sul piatto.

Occhi poi puntati sulla mensa ISS di Cailungo, e in questo caso prevale, al momento, l'orientamento a mantenere l'accesso riservato ai soli dipendenti e personale ospedaliero, come già accade dal pieno dell'emergenza pandemica, per motivi precauzionali, allargandolo magari a chi frequenta l'Ospedale per motivi sanitari. È dei primi di Aprile la delibera che prolunga la disposizione per altri 90 giorni, in attesa – si legge - “della definizione delle nuove modalità di gestione (…), conseguentemente alle trattative in corso con la CAMST”. In questo caso, resterebbe l'incognita legata alla sostenibilità: stante i costi di gestione che continuano ad aumentare - vista anche la recente impennata dei prezzi dei generi alimentari - e a fronte di una platea di utenti potenziali stabile al migliaio di dipendenti ISS, mentre quella effettiva conta tra i 100 e i 140 clienti al giorno.