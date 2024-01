RIMINI Mercoledì 17 apre la maxi rotatoria tra la SS16 e la Consolare San Marino Ancora impossibile proseguire verso il mare

Mercoledì 17 apre la maxi rotatoria tra la SS16 e la Consolare San Marino.

Ad eccezione del braccio lato mare, a partire da mercoledì 17 gennaio aprirà alla circolazione la nuova maxi rotatoria tra la SS16 e la Consolare di San Marino (SS72). Un ripristino della viabilità, non ancora definitiva, che consentirà a chi proviene da sud di girare intorno alla grande rotatoria ancora in costruzione, per imboccare la Consolare di San Marino e dirigersi verso il casello autostradale Rimini Sud. E al contrario per chi percorre la Consolare di San Marino venendo da monte verso mare, potrà percorrere la rotatoria e proseguire in direzione Ravenna.

Questa mattina è stato fatto un sopralluogo sul cantiere con il Sindaco Jamil Sadegholvaad, gli assessori Roberta Frisoni e Mattia Morolli con i tecnici del Comune di Anas e di Autostrade, per fare il punto della situazione. Sono attesi ancora mesi di lavoro e disagi, ma l’apertura della rotatoria rappresenta un importante passo avanti verso la normalizzazione della circolazione.

Su via della Repubblica continuano i lavori per la realizzazione del sottopasso carrabile e, dunque, il braccio lato mare della rotatoria resterà chiuso. In questa fase non sarà ancora possibile, quindi, accedere da via della Repubblica alla nuova rotatoria, né dalla rotatoria uscire in direzione mare.

La nuova maxi rotatoria all'intersezione tra SS16 e SS72 , è stata progettata con un diametro di più di 100 metri e agevolerà il collegamento sia verso il centro e sia verso San Marino.

[Banner_Google_ADS]







Foto Gallery

I più letti della settimana: