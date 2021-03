Meritamente, l'impegno di Sara Pagliarani ed il suo appello: "date opportunità ai giovani"

Continua il nostro percorso avviato per meglio conoscere i profili dei giovani sammarinesi che sono stati selezionata da SUMS per il Premio Meritamente. Sara Pagliarani è stata selezionata tra i vincitori del Premio Meritamente della SUMS , gratificazione personale e supporto economico per sette percorsi di eccellenza di giovani sammarinesi, che si stanno formando all'estero. Sara Pagliarani ha appena concluso i suoi studi fuori confine, ed è tornata a San Marino.

Nel video l'intervista a Sara Pagliarani



