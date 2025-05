Mese dantesco: l'inferno raccontato dai ragazzi tra arte e musica

Figure come Cerbero, Minosse e Caronte, si trasformano da mostri mitologici a potenti simboli dell’animo umano e delle sue contraddizioni. Nel cuore del Mese Dantesco, alla sua 18esima edizione, l’Associazione Sammarinese Dante Alighieri propone un affascinante evento culturale dal titolo “I custodi dell’Inferno - Demoni danteschi dal mito all’arte”, andato in scena a Palazzo Graziani. Protagonisti gli studenti della classe III C del liceo Classico, guidati dalla professoressa Maria Cristina Conti, per un’esperienza culturale che intreccia letteratura, mito, musica e creatività giovanile. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera ci pensa la band Pink Panthers, composta da giovani musicisti sammarinesi, che accompagna la serata con brani ispirati all’universo oscuro e affascinante della Divina Commedia. Una lettura originale e coinvolgente che offre nuovi spunti per interpretare l’architettura dell’Inferno dantesco con occhi contemporanei.

