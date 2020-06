Messa in memoria dei morti per Covid, Mons. Turazzi: “Non possiamo accettare che la persona diventi un numero”

È il giorno dedicato al ricordo dei morti per Covid a San Marino. Il lutto, da personale, diviene collettivo e coinvolge una intera comunità. La Messa in Pieve alla presenza dei Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani, i membri del Congresso di Stato e le massime istituzioni. Proprio la Reggenza – è stato comunicato ad avvio della celebrazione – ha inteso così stringersi alla comunità sammarinese, alle famiglie colpite negli affetti più cari, nel ricordo di tutti coloro che in questi giorni ci hanno lasciato. "La morte in solitudine come ingiustizia": il riferimento a questo anche nell'omelia del Vescovo che ha detto: “Non possiamo accettare che la persona diventi un numero”.

Nel video, un estratto dall'omelia di Monsignor Andrea Turazzi, Vescovo di San Marino e Montefeltro.



Rivedi la cerimonia integrale

