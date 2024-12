VIABILITÀ Messa in sicurezza della SS72: anche San Marino all'incontro con Regione, Rimini, Coriano e Anas L’obiettivo era assicurare la funzionalità e la sicurezza dell’intervento, con particolare attenzione alle esigenze di accessibilità e integrazione territoriale.

Messa in sicurezza della SS72: anche San Marino all'incontro con Regione, Rimini, Coriano e Anas.

Si è svolta questa mattina una videoconferenza sul progetto di messa in sicurezza e fluidificazione della Statale 72, con la partecipazione dell’Assessore ai Trasporti della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, rappresentanti di ANAS, della Repubblica di San Marino e dei Comuni di Rimini e Coriano.

L’incontro, richiesto lo scorso mese dal Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, ha visto la presenza degli assessori comunali Roberta Frisoni e Mattia Morolli, insieme ai dirigenti dei settori Mobilità e Infrastrutture. L’obiettivo era assicurare la funzionalità e la sicurezza dell’intervento, con particolare attenzione alle esigenze di accessibilità e integrazione territoriale.

Durante la riunione sono state ribadite le osservazioni preliminari avanzate dal Comune di Rimini, tra cui la richiesta di una rotatoria in corrispondenza del Toys e interventi per migliorare la permeabilità della SS72 per ciclisti e pedoni. ANAS, responsabile del progetto, ha aggiornato i partecipanti sullo stato di avanzamento dei lavori, annunciando l’imminente avvio della conferenza dei servizi.

Il Comune di Rimini ha sottolineato la necessità di rispondere positivamente alle proposte migliorative già presentate, fondamentali per integrare il progetto nel contesto urbano e soddisfare le esigenze locali. L’incontro si inserisce nel percorso avviato da ANAS lo scorso 31 ottobre, con il procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate. L’intervento è considerato strategico per migliorare la viabilità e garantire la sicurezza delle zone abitate lungo la SS72.

