Messa in sicurezza della SS72 San Marino: il sindaco di Rimini chiede un incontro congiunto.

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha inviato una lettera alla Regione Emilia-Romagna per sollecitare la promozione di un incontro congiunto tra Comune di Rimini, ANAS, Repubblica di San Marino e Comune di Coriano. L’obiettivo è discutere il progetto di messa in sicurezza e fluidificazione della Statale 72.

La richiesta, condivisa con gli altri enti coinvolti, segue l’avvio, lo scorso 31 ottobre, del procedimento di Anas per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nelle aree interessate dall’intervento. Il progetto è considerato cruciale per migliorare la viabilità e garantire maggiore sicurezza nelle zone abitate lungo il tracciato.

L’Amministrazione comunale punta a fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto, in vista della prossima apertura della Conferenza dei Servizi. Durante il confronto si potranno approfondire le osservazioni già trasmesse ad Anas, in particolare le proposte per migliorare l’accessibilità della SS72 per ciclisti e pedoni e per integrare meglio l’intervento nel contesto territoriale.

