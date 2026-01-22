Messa in sicurezza di parete rocciosa, chiusa 10 giorni strada Prima Gualdaria

L'azienda Autonomia di Stato per Lavori Pubblici informa la cittadinanza che, per consentire la messa in sicurezza della parete rocciosa posizionata lungo il bordo strada, un tratto di strada Prima Gualdaria compreso fra il civico 152 ed il bivio con via Vigna della Fontanina sarà chiusa al traffico veicolare con divieto di sosta e non sarà consentito l'accesso anche ai pedoni dalle ore 8:00 di lunedì 26 gennalo alle ore 16:00 di mercoledì 4 febbraio 2026. In una nota l'Aaslp ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.







