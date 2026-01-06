Messa solenne in Pieve: consegnato alla Reggenza il messaggio di Papa Leone per la Giornata Mondiale della Pace 2026

La cerimonia culmina con la consegna del messaggio di Papa Prevost per la 59° giornata mondiale della pace ai Capitani Reggenti, preludio dell'atteso incontro di lunedì in Vaticano, con il Santo Padre

La Repubblica accoglie l'invito di Papa Leone “a rifiutare la logica della violenza e della guerra, per abbracciare una pace disarmata, non fondata sulla paura, sulla minaccia o sugli armamenti, e disarmante, perché capace di sciogliere i conflitti, aprire i cuori e generare fiducia, empatia e speranza”. I fedeli si raccolgono in Basilica, insieme ai Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, per la Messa solenne, presieduta dal Vescovo Domenico Beneventi. Presenti Segretari di Stato e Consiglieri della Repubblica, l'Ambasciatore d'Italia, autorità militari, Capitani di Castello e una delegazione di Arbe a testimoniare il legame saldo con il Titano.

"La pace, così come ci ha consegnato nel messaggio il Papa, ha bisogno oggi più che mai di una grande attenzione, - afferma Monsignor Beneventi nell'omelia - di disarmarla dai linguaggi militari della violenza, dell'odio, ma anche di accoglierla come mezzo che disarma tutte quelle condizioni degli uomini e delle donne che purtroppo, proprio esagerando e ancora di più esasperando gli interessi personali, hanno dimenticato la stella del bene comune".

Potente il richiamo ai valori cristiani nella liturgia dell'Epifania. "I Magi giungono alla grotta. Dopo un lungo percorso, dopo aver interrogato i segni, incontrato persone, fatto domande ai percorsi, - aggiunge il Vescovo - si ritrovano di fronte a quello che è un bambino disarmato e disarmante".

La cura dell'altro, nell'augurio finale del Vescovo, per costruire un futuro “non fatto di idee ma abitato da giovani”, che abbiano possibilità di esprimersi per il bene comune. "L'augurio è quello di accogliere i tanti spunti che in questi giorni ci sono giunti dalla cronaca in maniera negativa e buia, - conclude Monsignor Beneventi - dove noi vogliamo riportare e far risplendere la luce della pace, ma anche dal messaggio all'inizio dell'anno dei nostri Capitani Reggenti, dove l'attenzione ai giovani diventa veramente questa grande consegna per il futuro".

La cerimonia culmina con la consegna del messaggio di Papa Prevost per la 59° giornata mondiale della pace ai Capitani Reggenti, preludio dell'atteso incontro di lunedì in Vaticano, con il Santo Padre. Messaggio affidato anche a tutte le autorità presenti in Pieve.

(Ndr: i Capitani Reggenti non siedono, nell'occasione, sul Trono della Reggenza, perché in restauro. Sarà riconsegnato auspicabilmente per le celebrazioni in onore di Sant'Agata, il prossimo 5 febbraio).







