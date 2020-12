Messaggi istituzionali e dj set: la serata di capodanno su San Marino Rtv

Ultima serata dell'anno tutta da guardare su San Marino Rtv. Alle 19.00 il tradizionale messaggio di fine anno degli Ecc.mi Capitani Reggenti, in replica anche alle 20.20. In diretta dal Quirinale verrà trasmesso anche quello del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella alle 20.30.

Alle 20.50 una nuova puntata di "Passioni": protagonista Giuseppe Valli Casadei e la sua passione per l'intaglio del legno. Alle 21.00 il documentario "Raffaello e gli amici di Urbino" in occasione dei 500 anni di Raffaello. Una produzione girata interamente in 8k all'interno delle sale del Palazzo Ducale di Urbino con l'attrezzatura della squadra Rai laboratorio sperimentale coordinata da Domenico Lascala.

Alle ore 22:50 dagli studi di San Marino Rtv partirà il DJ Set "De/Countdown", con John Carattoni, Federico Bombini, Luca Zucchi, Simone Giacomini e Martin Minotti per festeggiare il capodanno. L'evento sarà visibile in tutte le piattaforme di RTV: diretta tv, radio, WebTV e facebook.