PREVISIONI Meteo a San Marino: in arrivo freddo e precipitazioni Si resta comunque ancora molto sotto le medie stagionali, spiega l'esperto Luca Gualandra, a causa dell'alta pressione che ha attanagliato in questi mesi San Marino e Italia

La fine di Ottobre porta il vero autunno con già un primo assaggio di inverno. Il ciclone mediterraneo in arrivo su tutta Italia porterà nei prossimi giorni anche a San Marino pioggia e freddo. Precipitazioni attese sul Titano dove è ancora in vigore lo stato di emergenza idrica dal 10 agosto.

"Per fortuna sembra che arrivi un po' di pioggia fra domenica e lunedì, intorno ai 30 mm - afferma Luca Gualandra, esperto meteo Protezione Civile - dipende ancora da come si muoverà questo minimo. Non è una pioggia abbondantissima ma diciamo che va bene, dobbiamo esserne solo contenti".

Si resta comunque ancora molto sotto le medie stagionali a causa dell'alta pressione che ha attanagliato in questi mesi San Marino e Italia.

"Anche la primavera comunque non è stata molto piovosa - precisa Gualandra - quindi diciamo che ci portiamo dietro anche il fardello della primavera. Sembra però che al di là della perturbazione di domenica e lunedì dopo l'alta pressione ci lascerà un po' più stare. Questo non vuol dire che pioverà tutti i giorni però almeno vi saranno dei pertugi sul Mediterraneo in modo tale che le perturbazioni possano ogni tanto farci visita. Sono relativamente ottimista, vorrei solo fare anche un accenno cambiando un attimo tema alla temperatura perché ci sarà un forte calo delle temperature. Tant'è vero che siccome è una delle mie cose preferite potrebbe arrivare la prima neve sulla cima del Monte Carpegna".

Nel servizio l'intervista a Luca Gualandra (Esperto Meteo Protezione Civile)

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