Meteo, allerta gialla in E-R per temporali e caldo. Sul Titano basso il rischio di fenomeni violenti

È in vigore per l'intera giornata di oggi, mercoledì 15 luglio, l'allerta meteo gialla per temporali e caldo emessa da Arpae Emilia-Romagna, valida dalle 00:00 del 15 luglio alle 00:00 del 16 luglio. La giornata sarà caratterizzata da temperature molto elevate, con valori massimi che nelle zone di pianura e sulla fascia pedecollinare del settore centro-orientale della regione potranno raggiungere o superare i 38 gradi.

Nel pomeriggio sono possibili temporali sparsi sui rilievi, mentre dal tardo pomeriggio è previsto lo sviluppo di temporali anche di forte intensità, in sviluppo inizialmente nel settore occidentale della regione e in successivo spostamento verso est fino alla costa nel corso della serata con possibili effetti e danni associati.

A integrazione dell'allerta, la Protezione civile sammarinese segnala che le probabilità più elevate di temporali intensi o molto intensi riguardano le aree settentrionali delle zone di allerta dell'alta e bassa collina e della pianura romagnola. Tuttavia, considerata la natura localizzata e spesso imprevedibile dei fenomeni temporaleschi, si raccomanda prudenza e un costante monitoraggio anche sul territorio. Per il Titano, al momento, la probabilità di eventi meteorologici severi resta comunque relativamente bassa.







