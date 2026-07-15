EMILIA ROMAGNA Meteo, allerta gialla per temporali e caldo. Sul Titano rischio contenuto di fenomeni severi, ma attenzione al vento forte La Protezione civile sammarinese invita alla prudenza: tra il tardo pomeriggio e la serata possibili raffiche fino a 80-90 km/h generate dai temporali in transito sulla Romagna

Meteo, allerta gialla per temporali e caldo. Sul Titano rischio contenuto di fenomeni severi, ma attenzione al vento forte.

È in vigore per l'intera giornata di oggi, mercoledì 15 luglio, l'allerta meteo gialla per temporali e caldo emessa da Arpae Emilia-Romagna, valida dalle 00:00 del 15 luglio alle 00:00 del 16 luglio. La giornata sarà caratterizzata da temperature molto elevate, con valori massimi che nelle zone di pianura e sulla fascia pedecollinare del settore centro-orientale della regione potranno raggiungere o superare i 38 gradi.

Nel pomeriggio sono possibili temporali sparsi sui rilievi, mentre dal tardo pomeriggio è previsto lo sviluppo di temporali anche di forte intensità, in sviluppo inizialmente nel settore occidentale della regione e in successivo spostamento verso est fino alla costa nel corso della serata con possibili effetti e danni associati.

A integrazione dell'allerta, la Protezione civile sammarinese segnala che le probabilità più elevate di temporali intensi o molto intensi riguardano le aree settentrionali delle zone di allerta dell'alta e bassa collina e della pianura romagnola.

Tuttavia, considerata la natura localizzata e spesso imprevedibile dei fenomeni temporaleschi, viene raccomandata prudenza e un costante monitoraggio anche sul territorio della Repubblica.

Sebbene, al momento, la probabilità di fenomeni temporaleschi severi sul Titano sia ritenuta relativamente bassa, la Protezione civile non esclude la possibilità di forti raffiche di vento generate dai temporali in transito a nord del territorio sammarinese. Le raffiche potrebbero raggiungere gli 80-90 km/h, soprattutto tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi.

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