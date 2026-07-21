MALTEMPO Meteo, allerta per temporali sull'Adriatico: Pesarese, Romagna e San Marino a rischio grandine e vento forte Dal tardo pomeriggio attesi fenomeni intensi su costa e colline. Allerta arancione nelle Marche e in Emilia-Romagna

Meteo, allerta per temporali sull'Adriatico: Pesarese, Romagna e San Marino a rischio grandine e vento forte.

Temporali forti o molto forti in arrivo nel pomeriggio-sera di oggi su tutta l'area adriatica: allerta arancione in provincia di Pesaro-Urbino, e nelle province romagnole, con fenomeni attesi a più riprese nel corso della giornata. Il meteorologo Luca Gualandra avverte che la zona di Rimini e San Marino non è esente dai rischi: "Probabilmente verso costa potrebbe esservi la fenomenologia più marcata - scrive su Facebook - ma direi che i rischi sono anche per il nostro territorio."

Tra i fenomeni da monitorare con attenzione, i fulmini — "sempre molto sottovalutati" — i colpi di vento anche forti e la grandine, che potrebbe raggiungere chicchi di medie e grosse dimensioni. Non si escludono ruscellamenti e disagi idrogeologici in caso di rovesci particolarmente intensi.

Secondo le ultime previsioni, la giornata trascorrerà tranquilla fino al tardo pomeriggio, quando inizieranno gli addensamenti più intensi. Il miglioramento è atteso in tarda serata, probabilmente prima di mezzanotte, con clima molto fresco. Emilia Romagna Meteo mostra che sui tempi di arrivo dei fenomeni i modelli meteorologici dimostrano scenari differenti, ma convergono sul rischio. Il modello Icon RUC, ritenuto il più probabile, indica i primi temporali sui rilievi tra bolognese e Romagna, tra ravennate e forlivese, già tra le 16.00 e le 19.00, con successivo interessamento di pianure, colline e parte della riviera.

Poco dopo potrebbero formarsi temporali anche dai rilievi del parmense verso reggiano, modenese e bolognese. In serata, dopo le 21.00, nuova formazione di temporali sulle pianure dell'Emilia in spostamento verso la Romagna. Il modello Arome anticipa invece i fenomeni tra le 17.00 e le 23.00 a partire dai rilievi del parmense e del reggiano e tra ravennate e forlivese. L'Icon D2 è il più ottimista: sposterebbe tutto alle ore serali, tra le 20.00 e mezzanotte. Il modello Suisse HD si allinea all'Icon RUC. Le aree più a rischio grandine — localmente di grandi dimensioni — risultano i rilievi tra parmense e riminese, con attenzione particolare alle colline romagnole e alle pianure adiacenti, dal faentino alla costa riminese.

In provincia di Pesaro-Urbino la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione per l'intera giornata. Il Comune di Pesaro invita i cittadini a limitare gli spostamenti non indispensabili durante i fenomeni più intensi e a mettere in sicurezza oggetti su balconi e terrazzi. Anche in Emilia-Romagna è scattata l'allerta arancione, con temporali forti in formazione dai settori appenninici con estensione alle aree di pianura con probabili effetti e danni associati, probabilmente di maggior rilievo ed intensità sul settore centroorientale della regione.

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