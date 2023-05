Meteo, allerta rossa in Emilia Romagna, scuole chiuse Scuole aperte sul Titano, con invito a controllare il Registro Elettronico

Torna il maltempo in Emilia Romagna: per 2 giorni temporali, forte vento e mareggiate. Oggi vertice a Bologna, tutte chiuse le scuole del circondario. E' allerta rossa. "Quello dei prossimi due giorni sarà un evento meteo importante, che avrà qualche caratteristica diversa da quello dello scorso 2 e 3 maggio, soprattutto in connessione alla possibilità di avere eventi estemporanei temporaleschi e quindi innalzamenti repentini dei livelli dei fiumi, ma anche venti forti e mareggiate. Il livello del mare infatti è dato in aumento e potremmo avere delle onde di mareggiata fino a 2 metri". Lo ha detto la vicepresidente dell'Emilia-Romagna con delega alla Protezione civile, Irene Priolo, nel corso dell’Unità di crisi nazionale, alla presenza delle Prefetture di Bologna, Modena, Forlì-Cesena e Ravenna e successivamente in un incontro con i presidenti delle Province e dei sindaci dei Comuni capoluogo. "Questa contemporaneità di più fenomeni potrebbe determinare una ulteriore fragilità dei reticoli di scolo - ha aggiunto.

L'impulso, hanno spiegato gli esperti di Arpae, prenderà avvio in Romagna e poi si estenderà in tutte le altre zone interessate. L'evento, a partire dalla mezzanotte, dovrebbe durare 30-36 ore. Proprio in Romagna, osservata speciale, le prime 6-12 ore saranno quelle più critiche. è prevista la cumulata fino a 100 millimetri di pioggia sui rilievi romagnoli; interessati anche l'Appennino nella fascia collinare nella zona bolognese, forlivese-cesenate, ravennate e modenese, con valori tra i 60 e i 70 millimetri d'acqua in media. L'amministrazione comunale di Bologna, sulla scia degli altri comuni romagnoli, ha disposto la chiusura delle scuole. Come da indicazione regionale la Camera di commercio della Romagna ha consigliato alle imprese e alle attività produttive di limitare il più possibile gli spostamenti, anche attivando lo smart working.

All'allerta meteo dell'Emilia Romagna si associa il Servizio Protezione Civile di San Marino, che invita alla cautela per possibili innalzamenti veloci ed improvvisi dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua. In una nota si invita a fare attenzione per la possibile riattivazione di fenomeni franosi o accelerazioni di movimenti già in atto anche di medie dimensioni su versanti che possono causare danni con interruzioni della viabilità e delle reti tecnologiche. L'invito è di limitare gli spostamenti e di ridurre rischi correlati ai possibili smottamenti, allagamenti, caduta di alberi che potrebbero verificarsi sulle sedi stradali;

La Segreteria alla Pubblica comunica che le scuole saranno regolarmente aperte. "Sono in corso alcune valutazioni su singoli plessi di alcune Scuole Elementari. Si invitano le famiglie degli studenti a controllare il Registro Elettronico dove perverranno tutte le eventuali comunicazioni di emergenza".

Nel video l'intervista a Irene Priolo, vicepresidente Regione Emilia Romagna

