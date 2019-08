Meteo: ancora due giorni di forte caldo, poi un calo

Domani, come previsto, il picco di caldo nell'Italia centro-settentrionale. Sul Titano le massime si staglieranno ben sopra i 30°C e le minime non scenderanno sotto i 25°C. Molto afoso soprattutto in Pianura Padana, ma in generale in tutte le grandi aree urbane, specie nella ore serali e notturne. Andrà leggermente meglio martedì con le temperature che subiranno una sensibile diminuzione. Intanto al nord è atteso un intenso fronte temporalesco che porterà forti piogge in Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia. Poi l'alta pressione si indebolirà gradualmente favorendo lo scorrimento di correnti più umide verso sud. Da mercoledì quindi a San Marino il cielo sarà più nuvoloso (non si escludono deboli piogge) e le temperature si abbasseranno in maniera decisa e si faranno più gradevoli. Tra 14 e 16 agosto, indicano i meteorologi, dovrebbe tornare l'anticiclone delle Azzorre che regalerà giornate estive ma con caldo senza eccessi.