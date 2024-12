IMMACOLATA Meteo: arriva aria artica, alba in riviera con temperature vicine allo zero, più alte sul Monte Dai Balcani il ciclone che porterà venti forti, mareggiate, pioggia, freddo e neve

Brutto tempo sulla maggior parte dell'Italia per questo fine settimana dell'Immacolata, con venti forti, mareggiate, pioggia, freddo e neve. Aria artica sta investendo il bacino del Mediterraneo dando vita a un ciclone. Arriva la neve sia sulle Alpi sia sugli Appennini. Temperature in discesa. Questa mattina, intorno alle 7, c'erano 2 gradi a San Marino, a differenza della Romagna, che per effetto di una inversione termica, ha segnato anche meno 1, con macchine imbiancate dalla brina.

Il maltempo nella penisola inizierà ad attenuarsi da lunedì 9, ma continuerà a imperversare al Sud, soprattutto sul lato tirrenico e ancora sul basso Lazio.

