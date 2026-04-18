MALTEMPO Meteo, caldo fino a 28°C poi cambia tutto: allerta gialla per temporali in parte dell'Emilia-Romagna Domenica in arrivo un peggioramento al Nord con rovesci e possibili criticità idrogeologiche, settimana divisa tra sole a Ovest e instabilità sull’Adriatico

Meteo, caldo fino a 28°C poi cambia tutto: allerta gialla per temporali in parte dell'Emilia-Romagna.

Giornata quasi estiva sull’Italia, con temperature che oggi raggiungono punte di 28°C e valori fino a 8-9 gradi sopra la media stagionale. Ma il quadro è destinato a cambiare rapidamente: da domani è atteso un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto al Nord. È stata infatti diramata un’allerta meteo gialla - da parte della Protezione Civile italiana e sammarinese - per temporali, valida dalle 00:00 del 19 aprile alle 00:00 del 20 aprile. I fenomeni - che saranno estesi anche su parte del territorio dell’Emilia-Romagna - potranno risultare intensi in particolare sul settore centro-orientale e sui rilievi, con possibili effetti associati. Lungo le aree collinari e montane non si escludono ruscellamenti, frane su versanti fragili e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori.

Il peggioramento è legato al passaggio di un veloce fronte atlantico nel cuore dell’Europa. Già dalla mattina di domenica sono attesi i primi rovesci tra Alpi e Prealpi, con un’intensificazione dell’instabilità nel corso della giornata. Piogge sparse raggiungeranno anche la Pianura Padana con temporali che, dalla sera, scenderanno verso le zone di pianura.

Gli effetti si faranno sentire anche lunedì, in particolare sul versante orientale della Penisola e sull’Alto Adriatico, dove si alterneranno schiarite e acquazzoni. Per il resto della settimana, gli esperti prevedono un’Italia divisa fra condizioni più stabili e miti a Ovest e instabilità e rovesci al Nord e lungo la fascia adriatica, con un possibile ulteriore peggioramento a metà settimana.

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