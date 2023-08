Meteo: da venerdì ritorna il gran caldo

Da venerdì tornerà il gran caldo. Secondo le previsioni, l'anticiclone invierà una nuova onda di calore che toccherà l'apice, probabilmente, nel weekend del 19-20 agosto. Ma anche successivamente si potranno toccare i 38-40°C in città come Roma, Firenze, Bologna, Ferrara, Pavia, sull'Umbria meridionale, sulle valli dell'alto Adige e su molte zone della Sardegna. Oltre al caldo diurno, verso sera arriverà pure l'afa, con i tassi di umidità elevati che potrebbero aggravare il disagio fisico, soprattutto per le persone fragili come anziani e bambini. L'anticiclone africano si protrarrà probabilmente fino al 23-24 agosto.

