Meteo: domenica mattina con un po' di neve in Città, ma già da domani temperature sopra lo zero.

Questa mattina sorpresa per gli abitanti di Città che si sono svegliati con la neve, così come nelle altre zone alte del Paese. Un fenomeno comunque limitato, con strade percorribili e accumuli soprattutto a bordo strada e sui prati. Quella in arrivo dovrebbe essere una notte da temperature sotto lo zero, in base ai bollettini. Previsioni che per domani parlano di una giornata tra il nuvoloso e il sereno. Le temperature, a metà giornata, sul Titano dovrebbero oscillare tra i 3 e i 4 gradi sopra lo zero.

