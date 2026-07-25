Meteo: domenica mattina previste piogge in Romagna

Dalla notte tra sabato e domenica aria umida da sud-ovest porterà piogge sulle Alpi e sul Piemonte occidentale, in estensione verso Lombardia ed Emilia-Romagna. Domenica 26 luglio sono attesi temporali, localmente forti sulla dorsale appenninica e sulla pianura emiliana occidentale. Il passaggio temporalesco coinvolgerà anche il Riminese e il territorio di San Marino, soprattutto fra le 9 e le 12 di mattina. Seguirà un rapido miglioramento. La Regione Emilia-Romagna, per questa evoluzione, ha emesso un'allerta di colore giallo. Temperature in aumento da lunedì.







