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Meteo: domenica mattina previste piogge in Romagna

Miglioramento nel pomeriggio e temperature in rialzo da lunedì

25 lug 2026
Il run Arome per le 9 di domenica mattina
Il run Arome per le 9 di domenica mattina

Dalla notte tra sabato e domenica aria umida da sud-ovest porterà piogge sulle Alpi e sul Piemonte occidentale, in estensione verso Lombardia ed Emilia-Romagna. Domenica 26 luglio sono attesi temporali, localmente forti sulla dorsale appenninica e sulla pianura emiliana occidentale. Il passaggio temporalesco coinvolgerà anche il Riminese e il territorio di San Marino, soprattutto fra le 9 e le 12 di mattina. Seguirà un rapido miglioramento. La Regione Emilia-Romagna, per questa evoluzione, ha emesso un'allerta di colore giallo. Temperature in aumento da lunedì.




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