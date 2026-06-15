Meteo, dopo gli ultimi rovesci arriva l'anticiclone: caldo record e temperature oltre la media

Ancora qualche giorno di tempo instabile, poi - in settimana - l'anticiclone subtropicale si affermerà portando una fase di bel tempo e caldo record in tutta Italia.

Così gli esperti, che prevedono una leggera instabilità con infiltrazioni d'aria più fresca tra oggi e domani, soprattutto nelle regioni del Nord-Est e, localmente, sui rilievi appenninici con qualche possibile isolato e rapido rovescio pomeridiano.

Dopodichè l'estate entrerà nel vivo con temperature in tutta Italia più alte rispetto alla media del periodo. La svolta è prevista per mercoledì 17 quando 7 città si tingeranno di giallo (livello di pre-allerta): Ancona, Bologna, Firenze, Napoli, Perugia, Rieti e Roma.

Le pianure del Nord e gran parte del Centro-Sud vedranno i termometri superare diffusamente i 35°C, con picchi verso i 39/40°C a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Sulle coste, invece, l'alto tasso di umidità trasformerà il calore in afa intensa, amplificando la sensazione di disagio soprattutto di notte a causa della totale assenza di vento.









