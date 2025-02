PREVISIONI Meteo: dopo l’anticiclone, arriva il gelo? Possibile svolta invernale dal 7 febbraio Dopo una fase di stabilità grazie all’alta pressione, un’irruzione di aria gelida dalla Russia potrebbe far crollare le temperature e riportare la neve a bassa quota. Le prossime ore saranno decisive per confermare l’evoluzione.

Meteo: dopo l’anticiclone, arriva il gelo? Possibile svolta invernale dal 7 febbraio.

Dopo un inizio di febbraio caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili, l'Italia si prepara a vivere una settimana di transizione che potrebbe culminare con l'arrivo di un'ondata di gelo di origine russa. Lunedì 3 febbraio, un vortice ciclonico continuerà a influenzare il Sud del Paese, portando piogge e venti sostenuti, mentre al Centro-Nord l'avanzata dell’anticiclone delle Azzorre favorirà un graduale miglioramento del tempo.

Tra martedì 4 e giovedì 6 febbraio, l'alta pressione dominerà gran parte del territorio nazionale, garantendo condizioni più stabili con cieli sereni o poco nuvolosi. Tuttavia, l’anticiclone favorirà il ristagno dell’umidità nei bassi strati, determinando la formazione di nebbie nelle pianure del Nord, soprattutto lungo il Po. Le temperature massime tenderanno a salire leggermente, portandosi sopra la media stagionale di 2-3°C, mentre le minime resteranno piuttosto basse, con marcate escursioni termiche tra il giorno e la notte.

Ma questa fase di stabilità potrebbe essere di breve durata. A partire da venerdì 7 febbraio, un improvviso afflusso di correnti gelide sull’Europa centrale potrebbe influenzare direttamente anche il Nord Italia, causando un brusco calo delle temperature e il ritorno della neve fino alle quote collinari delle Alpi occidentali, con possibili accumuli anche sugli Appennini. Le prossime ore saranno decisive per definire con maggiore precisione la traiettoria del nucleo di aria fredda e l’intensità del raffreddamento, elementi chiave per comprendere l’evoluzione di questa possibile ondata di gelo.

