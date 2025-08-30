PREVISIONI Meteo: dopo l'instabilità, sarà estate settembrina Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia tra venerdì e sabato

Il peggio sembra passato: dopo i temporali, si tornerà progressivamente a temperature estive. Diverse le emergenze nelle scorse ore: da nord a sud oltre 200 interventi. Trombe d'aria, piogge intense, venti forti. E danni. Allagamenti, tetti divelti, alberi pericolanti hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco in tutta la penisola italiana. Tra le zone più colpite: la Puglia, con vento forte e abbondanti precipitazioni, specie nelle province di Foggia e Barletta. Al nord interessate dal maltempo Torino, Novara, ma anche le zone di Verona, Vicenza e Treviso.

L'allerta della Protezione civile di San Marino per temporali e vento, di colore giallo, rimarrà in vigore fino alla mezzanotte, anche se nel pomeriggio è tornato il sole. Le ferie estive si chiudono, dunque, con meteo instabile. Ma settembre, secondo gli esperti, si aprirà con un ritorno del bel tempo dopo qualche instabilità. Per domenica 31 agosto si prevede una bella giornata grossomodo ovunque. Lunedì, invece, piogge sparse nel nord-ovest dell'Italia. Per martedì qualche possibile rovescio, anche intenso, che lascerà spazio a temperature gradevoli e sole.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: