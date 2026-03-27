Meteo: dopo la nevicata mattutina a San Marino Città, temperature in rialzo

Dopo una giornata piena di neve soprattutto nella parte alta della Repubblica, il peggio dovrebbe essere passato. Se ieri le strade si sono imbiancate in poche ore, con conseguenti disagi, mezzi intraversati e polemiche, la situazione dovrebbe migliorare nel corso delle ore. I bollettini meteo danno, infatti, un costante rialzo delle temperature che domani, a San Marino, potrebbero arrivare fino a 11 gradi, con il ritorno del sole.

Venerdì mattina sul Titano nuova nevicata nella zona alta, ma nessuna conseguenza sulla viabilità. Le strade principali erano già percorribili da ieri sera. Fino a 28 i mezzi in azione contemporaneamente - tra trattori, pale e camion - coordinati dal Servizio rotta neve, per pulire le strade.

Non sono mancate polemiche, con critiche via social per un ritardo nell'intervento dei mezzi e disagi per gli studenti che dovevano spostarsi in autobus. Gli addetti ai lavori si difendono, spiegando che l'Azienda era pronta a intervenire ma i veicoli non attrezzati in panne – tra questi anche mezzi pesanti - hanno bloccato le vie principali causando i ritardi. Circostanza sottolineata dallo stesso presidente dell'Azienda, Marco Nicolini, che ha replicato alle polemiche tramite un post.

Il peggio dovrebbe essere passato, con la perturbazione che si sta spostando verso sud. Sarà, probabilmente, una Domenica delle Palme con il sole, ma per ora la primavera dovrà attendere. Le temperature rimarranno invernali. Sul Titano i mezzi sono ora impegnati a liberare parcheggi e strade dagli accumuli e sono pronti a intervenire nella notte in caso di ghiaccio. Ipotesi, al momento, improbabile sempre in base alle previsioni.







