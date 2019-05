Meteo: emessa nuova allerta da parte della Protezione Civile

Nuova allerta meteo dalla Protezione Civile di San Marino di colore Giallo a partire dalla mezzanotte di oggi fino a quella di mercoledì per criticità idraulica. Previste per la giornata di oggi precipitazioni deboli e diffuse per l'intera giornata, mentre ci sarà un peggioramento in quella di domani, martedì 28, per il passaggio di un minimo depressionario in quota. In particolare, dal tardo pomeriggio ci sarà un'intensificazione delle precipitazioni, che in serata saranno anche a carattere di rovescio o temporale.