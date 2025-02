MALTEMPO Meteo Emilia-Romagna: in arrivo neve a bassa quota e calo termico nel weekend

Meteo Emilia-Romagna: in arrivo neve a bassa quota e calo termico nel weekend.

Un'ondata di maltempo si prepara a colpire l'Emilia-Romagna tra venerdì 14 e sabato 15 febbraio, portando un netto peggioramento delle condizioni meteo e un brusco abbassamento delle temperature. Dopo un inizio di settimana caratterizzato da cieli coperti e deboli piogge, il fronte perturbato in arrivo causerà un calo termico sufficiente a far tornare la neve sull’Appennino, con fiocchi previsti anche a quote collinari, attorno ai 200 metri.

Nel corso di sabato si assisterà a un graduale miglioramento, con schiarite a partire dal pomeriggio, mentre domenica tornerà la stabilità atmosferica, accompagnata da diffuse gelate mattutine fino in pianura. Per la prossima settimana si prevede un inizio più stabile, ma con possibili nuovi peggioramenti a partire dal 19 febbraio.

